В Москве температура почти установила рекорд по теплу

Температуре в столичном регионе не хватило всего 0,2 градуса до нового рекорда тепла. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Столбик термометра тянулся к рекордному значению, но не хватило 0,1 градуса, чтобы повторить его, — отметил он.

День 5 ноября стал вторым в ранге самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, однако рекорд составляет 12,9 градуса, когда как столбики термометра поднялись только до 12,8 градуса и начали понижаться.

Тем не менее, этот день в Москве все равно стал экстремально теплым, а также вторым по теплу за все 145 лет метеорологических наблюдений, заключил Вильфанд в беседе с ТАСС.