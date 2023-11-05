Москвичам рассказали о возможности вызова кассира в метро при помощи QR-кода

— Если у пассажиров метро возникают трудности при работе с автоматами по продаже билетов, то можно вызвать кассира. Для этого надо отсканировать специальный QR-код. Наш специалист обязательно поможет определить подходящий проездной или расскажет, как получить или пополнить транспортную карту, — рассказал он.