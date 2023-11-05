Москвичам рассказали о возможности вызова кассира в метро при помощи QR-кода
В столичном метрополитене установили порядка 1,8 тысячи автоматов для продажи билетов, оснащенных системой QR-кодов. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
— Если у пассажиров метро возникают трудности при работе с автоматами по продаже билетов, то можно вызвать кассира. Для этого надо отсканировать специальный QR-код. Наш специалист обязательно поможет определить подходящий проездной или расскажет, как получить или пополнить транспортную карту, — рассказал он.
Отмечается, что автоматы столичного метро имеют расширенный функционал. С их помощью пассажиры могут пополнить карту москвича или «Тройку», а также активировать ее удаленное пополнение, передает официальный сайт мэра Москвы.
Недавно Максим Ликсутов сообщил, что с начала текущего года специалисты обновили свыше 70 тысяч информационных плакатов, листовок и наклеек на остановках городского транспорта.
В начале октября в поездах Московского центрального кольца обновили информационные стикеры.
Максим Ликсутов также рассказал, что в столичном транспорте на протяжении всех праздничных выходных будут транслировать тематический эфир, посвященный Дню народного единства.