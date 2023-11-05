Кондиционеры в вагонах метро перевели на зимний режим работы

На зимний режим работы перевели кондиционеры в вагонах метро. Они есть более чем в 60 процентах составов. Столичный транспорт уже готов к наступлению заморозков, уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Температура будет комфортна для пассажиров даже при наступлении холодов.

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Специалисты подготовили вентиляцию к смене времени года. Они также проверили тепловые сети и систему обогрева лестничных сходов, которая помогает не появляться наледи. Кроме того, промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах из метро.

В метро вернули около шести тысяч вторых вестибюльных дверей. Работы по их установке по традиции провели в преддверии устойчивых холодов, чтобы вестибюли могли эффективно сохранять тепло при низких уличных температурах. Чтобы не создавать неудобств для пассажиров метрополитена днем, монтаж проводили в ночное время (с 01:00 до 05:00).