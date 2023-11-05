Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

В столице на данный момент существует уже свыше четырех тысяч информационных полей с QR-кодами на городских указателях. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он подчеркнул, что наиболее часто данные таблички с кодами располагаются на пути к историческим памятникам, зданиям и объектам, связанным с выдающимися деятелями науки, культуры, а также героями ВОВ.

При наведении камеры мобильного устройства на QR-код на экране смартфона появляется информация, относящаяся к биографии того или иного человека, либо локации.

— Мы начали размещать такие указатели три года назад — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Продолжаем это делать и сегодня. В этом году, например, отметили объекты истории авиакосмической отрасли, а до конца года установим указатели, связанные с исследованиями Арктики, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр Москвы рассказал, что в ТиНАО с начала 2023 года построили 14 детских садов и 10 школ. Он отметил, что в благоустройстве и развитии округа большое внимание правительство города также уделает созданию новых спортивных и оздоровительных объектов.