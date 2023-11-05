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Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы

На автовокзалах Центральный, Саларьево, Северные Ворота и Южные Ворота появилась новая маршрутная схема. Каждому автовокзалу на ней для удобства присвоен определенный цвет, также отмечены все ключевые направления.

Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы
© Mos.ru

«Новые схемы размещены на всех автовокзалах Москвы. Благодаря этому пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах. По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы — одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров», — рассказал МаксМаксим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.

Кроме того, отдельно разработали информационный блок для пассажиров, где собрали плакаты с информацией о важных событиях московского транспорта и различных направлениях. Здесь выделены маршруты по интересам: это пляжный отдых, горнолыжные курорты и так далее. Для простоты ориентирования на эту схему нанесли крупные водоемы — например, Черное море, Финский залив и другие.