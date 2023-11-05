Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы

На автовокзалах Центральный, Саларьево, Северные Ворота и Южные Ворота появилась новая маршрутная схема. Каждому автовокзалу на ней для удобства присвоен определенный цвет, также отмечены все ключевые направления.
«Новые схемы размещены на всех автовокзалах Москвы. Благодаря этому пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах. По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы — одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров», — рассказал МаксМаксим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.
Кроме того, отдельно разработали информационный блок для пассажиров, где собрали плакаты с информацией о важных событиях московского транспорта и различных направлениях. Здесь выделены маршруты по интересам: это пляжный отдых, горнолыжные курорты и так далее. Для простоты ориентирования на эту схему нанесли крупные водоемы — например, Черное море, Финский залив и другие.