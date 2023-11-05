Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы

«Новые схемы размещены на всех автовокзалах Москвы. Благодаря этому пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах. По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы — одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров», — рассказал МаксМаксим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.