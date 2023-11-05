Москвичам рассказали, где увидеть краснокнижную птицу осоеда

В 2023 году сразу в нескольких природных локациях города сотрудники Мосприроды зафиксировали обитание обыкновенного осоеда. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Отмечается, что данная редкая птица занесена в Красную книгу столицы под нулевой категорией.

За текущий год осоеда, считавшегося уже вымершим, обнаружили в природно-исторических парках «Москворецкий», «Покровское–Стрешнево», лесопарке «Кусково», комплексном заказнике «Зеленоградский» и природном заказнике «Долина реки Сетунь», передает официальный сайт мэра Москвы.

Пресс-служба Московского зоопарка 5 ноября поделилась кадрами с грозными птицами–падальщиками, которые лакомятся воскресным завтраком. На видеозаписи заметно, как ловко пернатые управляются с мясом при помощи мощных и когтистых лап.