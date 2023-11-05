Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся в ТиНАО

Завершается строительство детских садов в поселении Десеновском и поселке Коммунарка. В планах — возвести образовательное учреждение на Школьной улице в поселении Роговском и колледж в Коммунарке.

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С начала 2023 года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детских садов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Заканчивается строительство еще двух детских садов. Один из них откроется в микрорайоне Десна поселения Десеновского (на 350 мест), второй — возле площади Туве Янссон в поселке Коммунарка (на 220 мест). В планах — возвести образовательное учреждение на Школьной улице в поселении Роговском и колледж в Коммунарке.

Часть объектов — школа и три детских сада — построены в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

«Всего с момента присоединения округов к столице здесь уже сдали больше 120 объектов образования. К 2035 году появится еще порядка 320 детских садов и 170 школ. В ТиНАО особое внимание уделяем также строительству объектов здравоохранения и спорткомплексов», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Например, в поселении Московский появится детско-взрослая поликлиника. Уже строится бассейн на территории санатория «Ерино». Кроме того, планируется возвести спорткомплекс с плей-хабом на улице Уточкина в поселении Рязановском.