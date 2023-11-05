«Нужно выбрать лучшее»: Московский зоопарк показал кормежку птиц–падальщиков
Пресс-служба Московского зоопарка в воскресенье, 5 ноября, поделилась кадрами с грозными птицами–падальщиками, которые лакомятся воскресным завтраком. На видеозаписи заметно, как ловко пернатые управляются с мясом при помощи мощных и когтистых лап.
— У больших хищных птиц и падальщиков огромные крылья, однако ноги для них не менее важны. Особенно, если ты предпочитаешь питаться тем, что уже где-то лежит – и нужно быстро выбрать лучшее и отогнать конкурентов, — говорится в подписи к публикации.
В октября столичный зоосад поделился кадрами с венценосным голубем, чья внешность не может оставить равнодушными посетителей парка. На видео гордая птица лазурного окраса пленяет взглядом своих пронзительно-красных глаз.
В середине октября Московский зоопарк также показал утреннюю прогулку венценосных журавлей, обладающих необычным окрасом. Их пепельно-вечерние крылья, багрово-закатный хвост и хохолок подобны восходящему солнцу.
В сентябре генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами «танца» венценосного журавля.