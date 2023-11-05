Московский зоопарк показал кормежку птиц–падальщиков

— У больших хищных птиц и падальщиков огромные крылья, однако ноги для них не менее важны. Особенно, если ты предпочитаешь питаться тем, что уже где-то лежит – и нужно быстро выбрать лучшее и отогнать конкурентов, — говорится в подписи к публикации.