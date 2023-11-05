Гроза насекомых: где в Москве увидели краснокнижную птицу осоеда

Свое название птица получила из-за предпочтений в еде — она питается личинками перепончатокрылых насекомых: ос, пчел, шмелей, шершней.

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В этом году сразу на нескольких природных территориях специалисты Мосприроды зафиксировали обитание редкой птицы — обыкновенного осоеда. Этот пернатый хищник семейства ястребиных занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вид, считавшийся исчезнувшим.

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Молодые особи были замечены в природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий», комплексном заказнике «Зеленоградский», природном заказнике «Долина реки Сетунь» и лесопарке «Кусково». С 2020 по 2022 год осоеда видели только в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

Осоед — представитель дневных пернатых хищников. Такие птицы необходимы в природной экосистеме. Большинство из них приносит значимую пользу, поедая грызунов и крупных насекомых, регулируя тем самым их численность.

Броня из перьев

Осоед, несмотря на свои крупные размеры — в полтора раза больше вороны, обладает небольшой головой с удлиненным клювом, больше предназначенным для добычи мелких насекомых. Ноздри у птицы узкие, щелевидные — в такие не проникают ни почва, ни осы. Глаза с ярко-желтой радужкой обрамлены похожими на чешую перьями, защищающими хищника от укусов насекомых. Оперение тела жесткое и плотное, поэтому жала ос не могут проникнуть под покров птицы. Сильные ноги с желтыми лапами и закругленными черными когтями на пальцах предназначены для раскапывания осиных гнезд.

Осоед может долго и терпеливо выслеживать местоположение осиного гнезда, как, впрочем, и гнезд других перепончатокрылых, наблюдая за полетом насекомых. Он способен безошибочно отличить гудение осы с добычей и без нее. После обнаружения гнезда птица выкапывает его лапами, оставляя характерные следы, если же гнездо находится на дереве — срывает его.

Любимое лакомство

Питается осоед насекомыми отряда перепончатокрылых — осами, пчелами, шмелями, шершнями, особенно их личинками, содержащими большое количество белка. Из-за предпочтений в еде он и получил свое название. В рационе хищника также присутствуют крупные насекомые, черви, лягушки, ящерицы, грызуны, яйца. Для полноценного питания в течение дня взрослому осоеду необходимо около пяти гнезд насекомых.