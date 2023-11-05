Выставка к 1100-летию ислама в России открылась в Институте востоковедения

«Чистое искусство» – выставка с таким названием открылась в культурном центре Института востоковедения . Она приурочена к 1100-летию истории ислама на территории современной России , передает «МИР 24».

На выставке представлены работы шести художников. Всего более 70 картин. Все они отличаются техникой написания. Масло на холсте, литография, есть даже панно из шелка.