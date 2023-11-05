Выставка к 1100-летию ислама в России открылась в Институте востоковедения
«Чистое искусство» – выставка с таким названием открылась в культурном центре Института востоковедения. Она приурочена к 1100-летию истории ислама на территории современной России, передает «МИР 24».
На выставке представлены работы шести художников. Всего более 70 картин. Все они отличаются техникой написания. Масло на холсте, литография, есть даже панно из шелка.
«В России 1100 лет принятия ислама. Одна из основных религий. Именно культура, традиция объединяют людей. Это событие очень важно сегодня для москвичей, гостей столицы», – сказала руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.
Двухдневная выставка проходит при поддержке Духовного собрания мусульман.