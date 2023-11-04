Пассажиров метро предупредили о возможных столпотворениях на станции "ВДНХ"

"Станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии работает в штатном режиме. В дни проведения мероприятий на короткое время может увеличиваться количество людей на платформе и у вестибюлей станции. Сотрудниками метрополитена и полиции в случае необходимости принимаются меры по регулировке пассажиропотоков", - сказал собеседник агентства.