В Москве открыли пять новых "выделенок"

На столичных дорогах появилось пять новых выделенных полос для общественного городского транспорта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на портале мэра и правительства Москвы.

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Вице-мэр напомнил: "Выделенные полосы позволяют экономить время в пути, автобусы и электробусы проезжают эти участки в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20-30% снижается аварийность".

Протяженность новых "выделенок"- почти два километра. По участкам улиц, на которых их оборудовали, проходят 17 маршрутов наземного транспорта. Одна из полос, в частности, открылась на пересечении улицы Новаторов с улицей Воронцовские пруды до пресечения с Ленинским проспектом. Этим маршрутом пользуются более 15 тысяч человек в день.

Еще одна полоса появилась на участке улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом. Благодаря ей москвичи смогут преодолевать участок в 2,5 раза быстрее.