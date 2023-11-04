В Москве обновили парк трамваев  на 95%

"За последние годы этот вид транспорта в городе стал еще быстрее и надежнее. Подвижной состав трамвайного парка столицы уже обновили на 95%, до 2025 года поменяем на новые и оставшиеся вагоны", - написал мэр.

Он добавил, что в Москве есть маршруты, которыми пользуется уже не одно поколение горожан - например, трамвайному маршруту "Аннушка" 112 лет. За эти годы он много раз менялся, но сохранил свое название. Сегодня трамваи с буквой "А" ходят от метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади. На маршруте используются трехсекционные трамваи "Витязь-Москва".