Собянин: Легендарный маршрут трамвая «Аннушка» отмечает 112-летие
Среди маршрутов городского транспорта в Москве есть те, которыми пользуется не одно поколение горожан. Об одном из них, рейсе А, или «Аннушке», которому уже 112 лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости для пассажиров в то время его можно сравнить с современной Кольцевой линией метро», — отметил мэр Москвы.
За прошедший век путь «Аннушки» неоднократно менялся, но название — историческое: это прозвище трамвай носит практически с самого запуска.
«А еще «Аннушка» — настоящая кинозвезда. Вагоны этого маршрута можно увидеть в фильмах «Покровские ворота», «Законный брак» и «Холодное лето 53-го», — добавил Сергей Собянин.
Сегодня комфортные трехсекционные «Витязи» с буквой «А» ходят от станции метро «Чистые пруды» через «Павелецкую» и «Пролетарскую» до Новоконной площади. За последние годы подвижной состав столичного трамвайного парка обновили на 95 %, оставшиеся вагоны заменят до 2025 года.