Собянин: Легендарный маршрут трамвая «Аннушка» отмечает 112-летие

Среди маршрутов городского транспорта в Москве есть те, которыми пользуется не одно поколение горожан. Об одном из них, рейсе А, или «Аннушке», которому уже 112 лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

© © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости для пассажиров в то время его можно сравнить с современной Кольцевой линией метро», — отметил мэр Москвы.

За прошедший век путь «Аннушки» неоднократно менялся, но название — историческое: это прозвище трамвай носит практически с самого запуска.

«А еще «Аннушка» — настоящая кинозвезда. Вагоны этого маршрута можно увидеть в фильмах «Покровские ворота», «Законный брак» и «Холодное лето 53-го», — добавил Сергей Собянин.