В аэропортах Москвы начнут снимать отпечатки пальцев у мигрантов. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Она отметила, что пока что эксперимент проведут только в Москве — с таким предложением выступили городские власти.

Казакова также заявила, что в результате процедуры дактилоскопии и фотографирования лица, меняющие установочные данные, не смогут попасть на территорию России.