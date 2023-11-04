Синоптик рассказал, когда в Москву придет ноябрьская погода

Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву придет ноябрьская погода
Ноябрьская погода придет в Москву к следующим выходным, с 10 по 12 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Согласно его прогнозу, среднесуточная температура воздуха в этот период составит около 2–3 градусов тепла. Это близко к привычным для ноября показателям, но все еще чуть выше нормы. В начале недели температура воздуха будет около 9 градусов тепла, а к концу — опустится до 1 градуса. Этому поспособствуют воздушные массы с юго-запада и запада, которые придут на смену теплым воздушным потокам.
— 10–12 ноября — приближение к нормальной погоде, но все равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на 2 градуса. Но уже приемлемая для ноября погода. Ночные температуры минус 1 — плюс 4, днем — плюс 1 — плюс 6, — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что аномальное потепление придет в европейскую часть России. Уже в это воскресенье, 5 ноября, в Москве ожидается 15 градусов тепла, добавил он.
В свою очередь метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима придет в столицу во второй половине ноября с небольшой задержкой. По его словам, в конце ноября жителей столицы также ожидает формирование устойчивого снежного покрова.