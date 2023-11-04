Синоптик рассказал, когда в Москву придет ноябрьская погода

Ноябрьская погода придет в Москву к следующим выходным, с 10 по 12 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Согласно его прогнозу, среднесуточная температура воздуха в этот период составит около 2–3 градусов тепла. Это близко к привычным для ноября показателям, но все еще чуть выше нормы. В начале недели температура воздуха будет около 9 градусов тепла, а к концу — опустится до 1 градуса. Этому поспособствуют воздушные массы с юго-запада и запада, которые придут на смену теплым воздушным потокам.

— 10–12 ноября — приближение к нормальной погоде, но все равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на 2 градуса. Но уже приемлемая для ноября погода. Ночные температуры минус 1 — плюс 4, днем — плюс 1 — плюс 6, — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что аномальное потепление придет в европейскую часть России. Уже в это воскресенье, 5 ноября, в Москве ожидается 15 градусов тепла, добавил он.