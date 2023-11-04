Очередь выстроилась за браслетами для покупки билетов на "Щелкунчик"

Балет "Щелкунчик" традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря. Стоимость билетов составит от полутора до 20 тысяч рублей. До этого сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Справку об отсрочке выдали театральному сотруднику Еремееву С.В. В документе указано имя военкома Тверского района Москвы, утверждают журналисты. Если проверка подтвердит этот факт, может быть возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до четырех лет.