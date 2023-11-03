Сразу две выставки ко Дню народного единства открылись в столичном метро. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Мы открыли в метро две выставки фотографий, которые сделали участники ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Совместно с РГО ранее мы запустили тематический поезд «Россия в объективе» и организовали экспозицию «Реки России, — рассказал руководитель дептранса.

Так, экспозиция «Многонациональная Россия» разместилась в переходе станций «Проспект Вернадского» Сокольнической линии и Большой кольцевой линии (БКЛ). Здесь представлены 15 фотоснимков, которые сделали в разных уголках нашей страны.

Еще одна выставка «Россия в лицах» посвящена коренным народам и расположилась в переходе станций «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» БКЛ. Обе экспозиции можно посетить до 16 ноября, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».