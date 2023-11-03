Городские службы в Москве перевели на усиленный режим работы

Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства Москвы в преддверии Дня народного единства перевели на усиленный режим работы до 6 ноября включительно. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.
"Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", - сказал он.
Как уточнили в пресс-службе комплекса, на круглосуточное дежурство заступили 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастили специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
"В повышенной готовности находятся почти 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Под особым контролем в праздничные дни - уборка дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - добавили в пресс-службе.