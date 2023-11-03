Городские службы в Москве перевели на усиленный режим работы

"В повышенной готовности находятся почти 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Под особым контролем в праздничные дни - уборка дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - добавили в пресс-службе.