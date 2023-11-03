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Синоптик Шувалов предупредил москвичей об аномальном тепле

Аномальное потепление ожидается в европейской части России. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Шувалов предупредил москвичей об аномальном тепле
© Вечерняя Москва

— Мы греемся все больше и больше. 1 ноября 37 городов в европейской части страны дали значительный суточный максимум температуры. Причем во многих из них были перекрыты абсолютные максимумы ноября, — рассказал он.

Уже в это воскресенье, 5 ноября, в Москве ожидается около 15 градусов тепла, добавил синоптик в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В свою очередь метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима придет в столицу во второй половине ноября с небольшой задержкой.

В столицу вернулась теплая погода. Так, утром 1 ноября столбики термометров показали плюс 10 градусов. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина, как долго продержатся высокие температуры в столице и скоро ли ждать похолодания.