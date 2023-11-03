Столичные автобусы и трамваи украсят триколорами ко Дню народного единства

Около 12 тысяч флагов украсят городской транспорт в День народного единства. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Ко Дню народного единства мы по традиции украсим городской транспорт. Поздравляю всех москвичей с наступающим праздником, — сказал он.

На трех городских маршрутах уже ходят электробусы с тематической оклейкой. Также флаги установлены на стойках «Живое общение» в метро, городских эвакуаторах и спецстоянках. Кроме того, в день праздника водители выйдут на работу в парадной форме, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Колесо обозрения «Солнце Москвы» также окрасят в цвета триколора в честь открытия выставки «Россия» 4 ноября.