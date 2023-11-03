Власти Москвы предупредили о пробках в преддверии Дня народного единства
Сегодня вечером, по данным аналитиков ЦОДД, в городе ожидается на 20-30 тысяч больше автомобилей на дорогах, чем в прошлую пятницу.
«Прогнозируем, что скорость движения будет медленнее на МКАД и ТТК, а также на Липецкой улице, Варшавском и Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Щёлковском шоссе», — сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.
В связи с этим водителя рекомендовали пересесть на общественный транспорт. День народного единства отмечается в России 4 ноября.