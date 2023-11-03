Свыше 100 миллионов раз москвичи пользовались электробусами в 2023 году

Свыше 100 миллионов раз пассажиры пользовались электробусами с начала 2023 года. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он уточнил, что этот показатель почти на 17 процентов больше, чем за тот же период 2022 года.

Одним из самых популярных маршрутов электробусов стал т74. Его запустили в этом году от станции МЦД Курьяново до метро «Кузьминки». Ежедневно на нем совершается больше 8,7 тысяч поездок.

Мэр Москвы добавил, что на данный момент по Москве курсирует больше 1250 инновационных электробусов. Он также уточнил, что до конца следующего года поступит еще 1200 машин.

Помимо этого, в столице активно строят современные электробусные парки — Дома для электробусов. В июле прошлого года его открыли в ТиНАО, спустя год — в Митино. Сейчас готовимся к запуску третьего электробусного парка в районе Новокосино, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.