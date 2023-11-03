После небольшого похолодания, которое придется на пятницу и в субботу в первую половину дня,Москва вновь попадает в теплую часть циклона. За счет этого уже во второй половине дня в субботу температура повысится до шести-восьми градусов тепла. Хотя в утренние часы вполне возможно, что столбики термометров покажут минусовую температуру. В воскресенье прогнозируется дождь с утра, затем, с большой вероятностью, распогодится, и в столице выглянет солнце. А температура может вновь установить суточный рекорд – 15 градусов тепла, – рассказал Шувалов.