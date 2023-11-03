График работы соцучреждений Москвы изменится в период праздников

В честь праздника Дня народного единства с 4 по 6 ноября социальные учреждения Москвы будут работать по измененному графику. Об этом заявили на официальном сайте мэра Москвы.

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Стандартный график работы сохранят лишь молочно-раздаточные пункты, центры московского долголетия и территориальные центры соцобслуживания.

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Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать только в День народного единства, 4 ноября.

Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября будут осуществлять прием пациентов с 09:00 до 16:00, а 6 ноября – с 09:00 до 18:00. Травматология будет работать по такому же графику, а кабинеты ОРВИ – с 09:00 до 18:00. Врача можно будет вызвать с 09:00 до 15:00.

"По особому графику будут работать дежурные и обособленные аптеки. Круглосуточные травмпункты, Центр диагностики и телемедицины продолжат работу в прежнем режиме", – сказано в сообщении.

Детские медучреждения 6 ноября откроются с 09:00 до 15:00, а их травматологические отделения – с 08:00 до 22:00 все праздничные дни.

4 ноября с 09:00 до 16:00 будут открыты лишь те женские консультации, которые работают сразу на 10 и более участков. На следующий день график приема начнется с 09:00 до 16:00, а 6 ноября – с 09:00 до 18:00.

Государственные ветеринарные клиники Москвы не изменят свой график в период праздников. Все они работают по одному и тому же расписанию: с 09:00 до 21:00.

Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки для лиц без определенного места жительства и круглосуточная мобильная служба "Социальный патруль" в праздничные дни продолжат работать по своему привычному графику.

Закроются же на три дня единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей, центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", учебный центр "Профессионал", семейные центры и реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью.

Все дворцы бракосочетания и архивно-информационный отдел 3 ноября перейдут на сокращенный график в праздничные дни – до 17:00. При этом 4 ноября у всех загсов Москвы будет выходной день, а с 5 по 7 ноября открыты для регистрации брака будут лишь дворцы № 1 и № 4.

Главархив Москвы откроет читальные и выставочные залы 7 ноября, заключили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.