Движение на участке ТТК ограничено до 1 декабря из-за ремонтных работ

Движение на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничено до 1 декабря в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«До 1 декабря на участках ТТК недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Как уточняется, с 20 октября до 20 ноября круглосуточно одна из трех–пяти полос в каждом направлении закрыта для движения на участке ТТК от 4-го Рощинского проезда до Автозаводского моста.