В Москве в субботу ожидаются облачная погода и до плюс 8 градусов

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в День народного единства. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от шести до восьми градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс шести градусов, ожидается дождь.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс трех до плюс восьми градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс трех градусов.