Велосипеды городского проката Москвы начали увозить на склад

Станционные велосипеды городского проката начали блокировать в Москве и увозить на склад, они вновь появятся в следующем сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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"Электровелосипеды 2.0 все еще в городе и доступны для аренды. Напоминаем, что вы можете воспользоваться промокодом VELO23 за 5 рублей", – говорится в сообщении.

Водителей призвали помнить про безопасность на дороге, а также надевать теплые перчатки и шапку.

Ранее стало известно, почти два миллиона километров проехали пользователи городского проката на электровелосипедах новой модели в этом сезоне. Для пассажиров было доступно три тысячи современных бесстанционных велосипедов.