Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы

— Поздравляю с заслуженными наградами и наступающим праздником — Днем народного единства. Этот праздник был посвящен и основан в память о самых сложных, трагических событиях нашей страны, которые потребовали единства всей нации для того, чтобы спасти Россию, — отметил глава города.

При этом он также подчеркнул, что и сегодня наша страна переживает «сложные времена». Но несмотря на все тяготы столица продолжает активно развиваться, не отказавшись ни от одной запланированной программы. Город становится с каждым годом лучше, а москвичи вкладывают в свою работу душу и любовь к столице, передает слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».