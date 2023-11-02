Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы

Собянин в преддверии Дня народного единства вручил награды выдающимся жителям столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил жителям столицы государственные награды России и награды Москвы. Церемония состоялась в белом зале мэрии в четверг, 2 ноября.
— Поздравляю с заслуженными наградами и наступающим праздником — Днем народного единства. Этот праздник был посвящен и основан в память о самых сложных, трагических событиях нашей страны, которые потребовали единства всей нации для того, чтобы спасти Россию, — отметил глава города.
При этом он также подчеркнул, что и сегодня наша страна переживает «сложные времена». Но несмотря на все тяготы столица продолжает активно развиваться, не отказавшись ни от одной запланированной программы. Город становится с каждым годом лучше, а москвичи вкладывают в свою работу душу и любовь к столице, передает слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, мэр столицы сообщил, что международная выставка-форум на ВДНХ откроется 4 ноября. На ней будут представлены главные научные, культурные, энергетические, промышленные, строительные и транспортные достижения нашей страны.