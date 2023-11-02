Фестиваль "Профессия – журналист" пройдет в ноябре в Доме кино в Москве

С 13 по 19 ноября в Доме кино пройдет XV Московский телефестиваль "Профессия – журналист". Об этом сообщается на сайте мероприятия.

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Организатором фестиваля выступает Гильдия кинорежиссеров России при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Организаторы получили 114 работ участников, из которых 29 будут представлены в ходе мероприятия.

"В конкурсной программе зрители смогут познакомиться с документальными фильмами, телепрограммами, телесюжетами и репортажами, которые рассказывают об интересных случаях из жизни журналистов, о людях этой увлекательной профессии", – говорится в сообщении.

Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно по электронным пригласительным билетам. Они пройдут по адресу: улица Васильевская, 13.

Получить подробную информацию о фестивале можно по телефону +7 (925) 290-33-30.