Пять новых тематических карт «Тройка» подготовили в Москве для детей

Совместно с детскими технопарками города Дептранс подготовил пять новых тематических карт «Тройка». Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, новые проездные посвящены самым популярным направлениям, которым обучаются дети: биотехнологии, программированию, виртуальной реальности, 3D-технологиям, авиа и космосу.

Приобрести тематические «Тройки» пассажиры могут на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на сайте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно Дептранс совместно с финалистами конкурса «Золотая черепаха» выпустил обновленные карты «Тройка» с несколькими лучшими фотокарточками животных. На проездных изображены два юных корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь.