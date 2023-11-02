Городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздничные дни

Городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в период праздничных дней с 3 по 6 ноября. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Он также отметил, что оперативно-ремонтный персонал и ответственные лица будут дежурить в городе круглосуточно.

— На дежурство заступят 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения, — добавил Бирюков.

Также на жилых и нежилых объектах будет усилен режим противопожарной безопасности, почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательной части будут находиться в состоянии готовности. Планируется усиление контроля топливно-энергетической и инженерно-коммунальной инфраструктур. Бесперебойная подача ресурсов жизнеобеспечения будет гарантирована за счет заранее заготовленного резерва мощности, приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».