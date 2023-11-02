В Москве пройдет Ночь искусств

«Ночь искусств — это уникальное событие, которое объединяет любителей прекрасного. Это возможность познакомиться с культурным пространством нашего города в необычной обстановке и провести время с семьей или друзьями, узнать что-то новое и получить массу впечатлений. На площадках во всех округах столицы каждый найдет для себя что-то интересное и увлекательное», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.