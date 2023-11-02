Малышка-панда из Московского зоопарка начала видеть и слышать

Детеныш панд Жуи и Диндин начала слышать и видеть предметы, лежащие рядом с ней. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светалана Акулова.

— Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала, — написала Акулова в своем Telegram-канале и приложила свежие фото подросшей панды.

Детеныш панд Жуи и Диндин родилась в августе. Малышка стала первой пандой, которая появилась на свет на территории России. Несмотря на то что детеныш уже подрос, мама малышки всегда находится рядом и приглядывает за крохой.

На 42-й день после рождения малышка открыла глазки. Детеныш уже реагирует на свет, но в настоящее время еще толком не видит. Отчетливое зрение к панде придет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября.