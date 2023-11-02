Москвичи стали чаще пользоваться городским каршерингом

За минувшие 10 месяцев 2023 года спрос жителей столицы на поездки на каршеринге вырос на 7 процентов. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— Все больше москвичей отказываются от личных автомобилей в пользу каршеринга. Это удобнее и выгоднее — не нужно оплачивать бензин, парковку, обслуживание авто и транспортный налог. Популярность сервиса краткосрочной аренды растет с каждым годом, — рассказал он.

Система каршеринга предоставляет москвичам возможность взять в аренду российские автомобили, машины премиум-сегмента и даже электромобили. На данный момент в городе можно арендовать свыше 32 тысяч различных видов транспорта, которые за сутки совершают около 140 тысяч поездок, передает Telegram-канал ведомства.