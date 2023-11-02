Московские памятники промыли перед зимой
В Москве провели последнюю в 2023 году комплексную промывку памятников, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тыс. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре. Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», – сказал Бирюков.
Он пояснил, что для работы с крупными памятниками использовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.