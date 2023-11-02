Московские памятники промыли перед зимой

«Провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тыс. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре. Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», – сказал Бирюков.