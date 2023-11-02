Вильфанд: в День народного единства в Москве покажется солнце

Погода в столице во время праздничных выходных 4 — 6 ноября будет переменчивой. Об этом «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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В День народного единства будет облачно с прояснениями, совсем небольшие осадки, преимущественно — без них. При этом ночная температура составит около 0 градусов, а дневная — около +5.

«В этот день будут прояснения, а значит, и солнышко», — пояснил эксперт.

Затем, 5 и 6 ноября, восстанавливается перенос воздушных масс с юга, и температура будет очень теплая для конца первой недели ноября. Прогнозируется около +10 градусов, но вероятен небольшой дождь.

В целом, в течение всей этой недели температура воздуха в Москве будет существенно выше нормы — в среднем на пять градусов, заключил Вильфанд.