Вильфанд: В День народного единства в Москве покажется солнце
Погода в столице во время праздничных выходных 4 — 6 ноября будет переменчивой. Об этом «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В День народного единства будет облачно с прояснениями, совсем небольшие осадки, преимущественно — без них. При этом ночная температура составит около 0 градусов, а дневная — около +5.
«В этот день будут прояснения, а значит, и солнышко», — пояснил эксперт.
Затем, 5 и 6 ноября, восстанавливается перенос воздушных масс с юга, и температура будет очень теплая для конца первой недели ноября. Прогнозируется около +10 градусов, но вероятен небольшой дождь.
В целом, в течение всей этой недели температура воздуха в Москве будет существенно выше нормы — в среднем на пять градусов, заключил Вильфанд.
Полностью интервью Романа Вильфанда читайте на сайте «Парламентской газеты» по ссылке.