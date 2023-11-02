Бочкарев: университет им. Г. В. Плеханова получит Корпус цифровых и информационных технологий

Строительство Корпуса цифровых и информационных технологий для Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова завершится в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Новый учебный корпус общей площадью 23,5 тысяч квадратных метров на 1200 учащихся. Центральным ядром корпуса является шестиэтажный атриум сложной формы. На первом этаже к нему примыкают столовая и конгресс-центр, — рассказал он.

По его словам, основной массив компьютерных классов, лабораторий и аудиторий предполагается разместить на этажах со второго по шестой. На одном из этажей расположат кафедры, кабинеты и деканаты.

Заммэра добавил, что в проекте корпуса предусмотрен спортивный блок, включающий в себя тренажерные залы. Кроме того, для проведения конференций в центральном зале предусмотрена возможность трансформации стен.

Бочкарев отметил, что в двух подземных этажах разместят технические помещения и автостоянку на 103 машиноместа. Также планируется обустроить сквер перед корпусом.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин подчеркнул, что в перспективе предусмотрена возможность связи здания с соседними учебными корпусами надземными переходами.

Строительство нового корпуса ведется по адресу: Большая Серпуховская, владение 13, строение 1 на месте снесенного аварийного здания 1930 года за счет средств федерального бюджета. На данный момент на объекте завершены монолитные работы.