Температура воздуха в Москве побила рекорд 81-летней давности

«Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха – в полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения. Напомним, что для 2 ноября он составлял плюс 12,2 градуса и принадлежал 1942 году», – написал Леус.