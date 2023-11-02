Температура воздуха в Москве побила рекорд 81-летней давности

Температура воздуха в Москве 2 ноября побила рекорд 81-летней давности
Суточный рекорд максимальной температуры для 2 ноября обновлен в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха – в полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения. Напомним, что для 2 ноября он составлял плюс 12,2 градуса и принадлежал 1942 году», – написал Леус.
Синоптик отметил, что сохраняется возможность обновления и второго рекорда – самой теплой ночи для 2 ноября.
«Но для этого нужно, чтобы до 9:00 температура воздуха не опустилась ниже 8,5 градуса, а именно столько было во вторую ноябрьскую ночь в 1967 году», – пояснил Леус.
Согласно прогнозу, в четверг в столичном регионе начнется похолодание, пройдут дожди.