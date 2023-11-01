По данным метеостанции ВДНХ, 1 ноября примерно в 15:00 температура воздуха в столице поднялась до отметки плюс 15,8 градуса, сообщил Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Около 15:00 температура на нашей станции ВДНХ поднялась до плюс 15,8 градуса. Прежний рекорд перекрыт на 3,2 градуса. Это фантастическая погода, солнечная. Она греет не только душу, но и тело. Настоящее бабье лето, пусть и на один день», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге Московской области днем, около 14:00, температура повышалась до плюс 19 градусов. «Это, можно сказать, летние температуры», – добавил Вильфанд.

По словам синоптика, в целом погода в период предзимья будет очень изменчива.