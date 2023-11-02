В Москве зафиксировали редкий обратный ход температуры

Обратный ход температуры зафиксирован в четверг, 2 ноября, в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

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— Мы привыкли к ному, что обычно в ночные часы температура воздуха понижается, а днем, напротив, растет. Однако бывают нечастые ситуации, когда привычный ход изменения метеорологических параметров меняется на противоположный, — говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что после мощного теплого вторжения в среду, прошедший вечером атмосферный фронт открыл дорогу к берегам Москвы-реки холодному воздуху.

Постепенно температура воздуха в столице стала падать, это продолжалось весь четверг. Похолодание ожидает Москву и в ночь на пятницу. Однако это будут уже привычные ночные заморозки, передает портал «Метеовести».

В предстоящие выходные в столице сохранится теплая погода. Однако ее прервет короткое похолодание, которое продлится с пятницы по субботу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В свою очередь метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима придет в столицу во второй половине ноября с небольшой задержкой.