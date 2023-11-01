Синоптик заявил, что "бабье лето" пришло в Москву на один день

В Москву на один день пришло бабье лето в бытовом виде, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом".

Он уточнил, что температура в столице в первый ноябрьский день достигла 15 градусов тепла, побив рекорд дневной температуры 1934 года.

"Прошлый рекорд для 1 ноября превышен на 2,4 градуса. Он составлял 12,6 градуса тепла", – сказал Вильфанд.

Однако, чтобы считать день бабьим летом, нужен ряд метеорологических условий, которых не хватает, отметил синоптик, а температура, согласно климату, соответствует значениям первой декады мая или середины сентября.

По его словам, такое тепло стало возможным благодаря теплым массам из Африки, а также солнечной энергии. Однако уже в четверг, 2 ноября, ожидается похолодание до 6–9 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее о преодолении рекордного значения максимальной дневной температуры сообщила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

При этом ночь на 1-е число стала самой теплой за период инструментальных наблюдений на метеостанции ВДНХ – тогда отмечалось выше 8 градусов тепла, а предыдущий рекорд принадлежал 2008 году с 7,8 градуса.

Предстоящая ночь также может стать рекордно теплой – в столице ожидается 8–10 градусов. О том, что погода в Москве резко изменилась с ледяных дождей на "африканскую жару" и "египетские ночи" по причине смещения холодного циклона на северо-восток и север, до этого заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.