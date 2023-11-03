Невероятные кадры с манулом Тимофеем из Московского зоопарка завлекают даже зарубежных пользователей. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Постоянным видеооператором манула стал кипер, телефон которого для Тимоши является элементом обогащения собственной среды.

— А как реагирует сам манул? С интересом. С мягким, но интересом, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах манул медленно расхаживает рядом с телефоном, на который его снимают. После изучения техники Тимоша убегает подальше от нее.

На прошлой неделе столичный зоосад поделился видеозаписью нерасторопной прогулки манула Тимофея по специальным реечкам. На кадрах видно, с какой грациозной медлительностью кот преодолевает высоты своего вольера.