Бочкарев: на Лужнецкой набережной появится новая городская площадь

На Лужнецкой набережной обустроят городскую площадь с социокультурной, деловой и досуговой функциями. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Продуманное функциональное зонирование предполагает разнообразие сценариев времяпрепровождения: здесь находятся кафе и рестораны, торговая галерея с магазинами, места для работы и проведения деловых встреч, благоустроенный бульвар для пеших прогулок, — рассказал он.

Работы планируется завершить в 2026 году, добавил заммэра.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, территория станет новым местом притяжения жителей Хамовников. Также отсюда будет открываться живописный вид на набережную Москвы-реки.