Москва получит более 60 новых электробусов в ноябре

В ноябре столичный парк наземного транспорта пополнится 60 экологичными электробусами. После всей подготовки их введут в маршруты. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основное отличие электробусов заключается в увеличенном до 80–90 километров запасе хода, а также в электрическом отопителе. Кроме того, в данный вид транспорта добавили передний маршрутоуказатель и адаптивную систему освещения.

"Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла – это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На сайте напомнили, что Москва подписала крупный в Европе договор на поставку 1 200 электробусов до конца следующего года. На данный момент более 200 экологичных электробусов уже можно встретить на маршрутах города.