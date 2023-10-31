Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве на ноябрьские праздники
В понедельник, 6 ноября, воздух может прогреться до +15°C — это превышение климатической нормы на 7 градусов. В субботу в столичном регионе ожидается от +3 до +8 градусов, возможны небольшие осадки. Воскресенье будет тёплым (+8°C…+13°C) и дождливым. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил радиостанции «Говорит Москва».
«4 ноября, суббота — праздничный день. Это будет один из самых холодных дней недели, но если сравнивать температуру с климатом, то температурный фон даже в этом случае на 2-2,5 градуса выше. Ночные температуры будут около нулевой отметки, от -2 до +2 градусов в Москве и Московской области. А днём температура будет повышаться до +3…+8 градусов.
Утром ещё малооблачная погода, а в последующем — небольшие осадки.А вот на следующий день начинаются опять совершенно невероятные события, а именно резкое повышение температуры. В воскресенье температура в Московском регионе будет от +8 до +13 градусов тепла — примерно на 7 градусов выше нормы.
Погода достаточно облачная и дождливая. По расчётам, в понедельник будет ещё более высокая температура — от 10°C до 15°C. Временами небольшой дождь. Даже ночью минимальная температура может достигать двузначных положительных значений — около 10 градусов. Аномальное тепло ждём».
Ранее Евгений Тишковец заявил, что температура в Москве в ночь на 31 октября соответствовала климатической норме мая. В городе было +7…+8 градусов, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос».