«4 ноября, суббота — праздничный день. Это будет один из самых холодных дней недели, но если сравнивать температуру с климатом, то температурный фон даже в этом случае на 2-2,5 градуса выше. Ночные температуры будут около нулевой отметки, от -2 до +2 градусов в Москве и Московской области. А днём температура будет повышаться до +3…+8 градусов.