Бочкарев: Культурно-деловое пространство под открытым небом появится в районе Филевский парк к 2025 году

На участке Дорогомиловской набережной в районе Филевский парк к 2025 году появятся прогулочная зона протяженностью 557 м и культурно-деловое пространство под открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Новая площадка станет частью делового центра, который строится на ул. Заречная. Акцентным элементом новой городской локации станет лестница-амфитеатр со стеклянными «крыльями» по бокам и сходом к марине, оборудованная для отдыха и работы на свежем воздухе. Отсюда горожане смогут отправиться на прогулку по обновленному маршруту вдоль причала или за несколько минут дойти до пешеходного моста, ведущего к башням «Москва-Сити», – сообщил Бочкарев.

Деловой центр компании Forma строится по адресу: ул. Заречная, вл. 2/1. Общая площадь 17-этажного здания составит 43 тыс. кв. м, офисная – 26 тыс. кв. м, подземный паркинг рассчитан на 250 машиномест. Архитектурная концепция бизнес-центра разработана московским бюро WALL.

По словам Бочкарева, ввод в эксплуатацию новой локации запланирован на первую половину 2025 года.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что концепция новой площадки предполагает, что открытый графитово-черный стилобат делового комплекса станет видовым амфитеатром с зарядками для гаджетов и усиленным Wi-Fi, доступным для посещения всем горожанам.