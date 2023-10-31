Все московские фонтаны законсервировали до весны

Специалисты комплекса городского хозяйства законсервировали все фонтаны в преддверии зимы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки», – рассказал Бирюков.

По его словам, столичные фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами на зимний период защищают специальными конструкциями.