С 30 октября по улице Шаболовке снова начнут ходить трамваи

Пресс-служба мэра столицы объявила о восстановлении с 30 октября движения трамваев по улице Шаболовке.

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«Трамваи № 14, 26, 38, 47 ходят по обычным маршрутам. Временный автобус № 026 курсировать не будет. В дальнейшем ограничения планируются в выходные дни», - говорится в сообщении.

Городские власти перекрыли движение трамваев на улице Шаболовке 14 октября. До 30 числа шли работы по реконструкции трамвайного депо имени П.Л. Апакова. Специалистам удалось обновить более 400 метров трамвайных путей, установить 10 стрелок для заезда трамваев в депо и переложить подземные коммуникации, уточнила пресс-служба.

Историческое трамвайное депо им. П. Л. Апакова действует в центре Москвы с 1909 года.