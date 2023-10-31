В девяти районах Москвы улучшены маршруты наземного транспорта

В Москве были изменены восемь автобусных и электробусных маршрутов. Теперь они будут ближе подъезжать к метро и социальным объектам, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршруты были изменены в девяти районах столицы с 28 октября. Так, автобус № 565 теперь ездит по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы. А маршрут № 570 был продлен до станции метро «Войковская».

«Мы повышаем транспортную доступность районов, делаем удобнее поездки до метро и важных городских объектов для большего числа москвичей. (…) На юге столицы запустим временный маршрут № 824 п от жилого комплекса до метро «Нагатинский Затон»», - отметил Максим Ликсутов.

В мэрии Москвы уточнили, что этот маршрут был открыт для того, чтобы подвозить жителей к метро до открытия пешеходного моста

Также был изменен электробусный маршрут № 328, его продлили до жилого комплекса «Митино-парк». Автобус С929 едет теперь по Криворожской улице до станции метро «Южная». А маршрут № 866 был объединен с 147-м и 446-м. Маршрут № 147 поедет по кратчайшему пути до станции метро «Филатов Луг», при этом на линии будет больше автобусов и сократится время ожидания.